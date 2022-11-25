Фото, видео: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency; 5-tv.ru

Президент Украины натворил столько всего, что забыть об этом просто невозможно. Что самое главное — от его действий страдают невинные люди.

Британская пресса публикует злые карикатуры на президента Зеленского. В статье под названием «Русская рулетка» говорится о том, что украинский лидер теряет поддержку Запада. И последние события это подтверждают.

Польша отказалась передавать Киеву партию истребителей МиГ-29. Причем, произошло это после вмешательства США и Китая. Как выяснили журналисты, Пекин по неофициальным каналам дал понять американцам, что выступает против сделки, после чего уже Пентагон надавил на Варшаву.

Кроме того, западные союзники передумали поставлять Киеву системы ПВО Patriot. В Минобороны Германии однозначно заявили — они предназначены исключительно для обороны стран НАТО.