В Москву прилетели 50 российских военнопленных, спасенных из плена ВСУ

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

Они рассказали, что пережили настоящие пытки и издевательства со стороны националистов.

В Москве приземлился военно-транспортный Ил-76, на борту которого находились 50 российских военных, спасенных из украинского плена. Первыми к самолету пустили медиков, после чудовищных пыток многим бойцам необходима экстренная помощь. О том, что пришлось пережить в плену у ВСУ, солдаты рассказали Анатолию Харитонову. Наш корреспондент встречал героев в аэропорту.

«Добраться из Крыма до аэродрома Чкаловский этот борт мог бы за два с небольшим часа. Но сегодня потратил на дорогу три. Все из соображений безопасности. Дело в том что небо над Донбассом закрыто. Пилотам пришлось делать крюк. Сначала они взяли курс в тыловые регионы и только там развернулись на Север, в сторону столицы», — сообщил Анатолий Харитонов.

Транспортник Ил-76 привез 50 наших бойцов. В украинском плену они провели несколько месяцев.

«Сразу после приземления на борт поднялись военные. Они сверяют списки. Как только убедятся, что все в порядке, дадут команду. Опустится рампа и оттуда выйдут первые пять человек», — передал корреспондент.

Вперед пропускают тех, кому требуется помощь медиков. Машины скорой помощи пригнали прямо к самолету. По словам военнослужащих, в плену им пришлось пережить издевательства и настоящие пытки.

«Когда брали в плен, били током, киянкой по голове», — рассказал житель Астрахани Альберт.

Изможденных солдат выгоняли на мороз в нижнем белье. Заставляли учить националистические песни на украинском языке и приседать по 500 раз. Не щадили даже раненых.

Кормили плохо. Вместо супа тарелка с пресным бульоном. Мыться разрешали редко и только холодной водой.

«Был в подвале. Обращались плохо, били», — вспоминает житель Липецкой области Андрей.

Сегодня они вспоминают: выжить в плену помогали мысли о родных. О том, что дома ждут.

«С аэродрома военнослужащих, освобожденных из украинского плена, увезут в медицинские центры Министерства обороны Российской федерации. Кроме того, бойцам окажут и психологическую помощь», — сообщил корреспондент Харитонов.