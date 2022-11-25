Фото, видео: www.globallookpress.com / Bodo Schackow; 5-tv.ru

О том, почему не стоит смотреть в свои смартфоны на ходу и иметь правильную зимнюю обувь, — читайте в нашем материале.

Во многие города России пришли первые морозы и образовался гололед. Падения на обледенелых тротуарах теперь частая практика. Что делать, чтобы как можно лучше обезопасить себя от падения, когда вышел из дома в гололед?

Первое, что необходимо сделать каждому из нас в зимний период времени — перейти на зимнюю походку. Лучше всего ходить не прямым широким шагом, а «скользя». Ваша зимняя обувь должна быть правильная: иметь выраженный протектор и подошву из мягкой резины.

Особенно важно никуда не спешить, даже если очень надо. Здоровье ведь дороже.

Также очень важно передвигаться так, чтобы руки оставались свободными. Если вдруг вы попали на ледяную поверхность, то лучше всего согнуть колени, для лучшей амортизации. Кстати, не советуем использовать сумки на плече — они меняют центр равновесия.

Естественно, и речи быть не может, чтобы выйти в такую погоду на улицу в состоянии алкогольного опьянения.

На переходах снимайте капюшон, уберите наушники в карман и перестаньте смотреть в смартфон.

Что делать, если вы все-таки не удержали равновесие и падаете:

сгруппироваться

падать на бок

согнуть ноги

напрячь мышцы

не приземлять на прямые руки

Сразу вставать после падения категорически нельзя. Для начала, нужно определить, что болит. Если вы чувствуете, что повреждена конечность, не стоит ей двигать. Необходимо вызвать скорую помощь.

Пожилым людям при ледяном дожде вообще лучше оставаться дома.

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