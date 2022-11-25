Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Экс-солистка группы «Блестящие» несколько месяцев назад сделала липосакцию, но коварный коронавирус подкосил результат — звезда снова худеет после полутора месяцев без спорта.

Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович снова худеет. Точнее, стройнеет — это слово ей нравится больше. Певица, как известно пропагандирует свободные легкое отношение к стандартам красоты, утверждает, что женщина любых объемов прекрасна, если здорова и нравится себе. Поэтому комплимент о явно сброшенной паре килограммов встречает немного раздраженной шуткой.

Журналисты окружили знаменитость на вечеринке RU.TV. Перед ними Семенович предстала яркой — красная помада, дерзкие светлые локоны, выбивающиеся из-под шляпы, бриллиантовый блеск украшений в богатом декольте. Ответить на вопросы корреспондентов согласилась, но нетактичную реплику одного из них все же поправила.

«Не похудела, а постройнела слегка. На сколько килограммов, не знаю, я не взвешивалась принципиально. Просто начала заниматься спортом, потому что я болела ковидом достаточно серьезно, и мне нельзя было полтора месяца заниматься спортом. Полтора месяца прошли, буквально неделю как я уже ввела спорт, и это сразу на мне сказывается», — заявила Семенович.

Артистка в прошлом выходила на лед, фигурным катанием занималась с трех лет. После школы поступила в Московскую государственную академию физической культуры. До карьеры в шоу-бизнесе селебрити выигрывала медали на международных соревнованиях, но из-за травмы тренировки пришлось оставить. Но спортивный характер и профессиональные навыки помогают Семенович и по сей день.

«У меня дома беговая дорожка есть, час двадцать хожу, сама занимаюсь, я по образованию тренер», — похвалилась знаменитость.

Как делилась прежде исполнительница, несмотря на любовь к своему телу она видит в нем недостатки. Так, по наследству от мамы и бабушки ей достался двойной подбородок. По словам певицы, после 40 лет уже сложно спорить с генетикой. Поэтому артистка легла под нож пластического хирурга несколько месяцев назад — сделала липосакцию лица и рук. Результатом осталась очень довольно, но тут подкараулил коварный недуг.

Ранее 5-tv.ru с помощью эксперта выяснял почему Анна Семенович набрала десять килограммов после липосакции.