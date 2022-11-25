Дети замучили Сергея Жукова просьбами о брате или сестре: «Идите делать ребенка»

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Солист группы «Руки вверх!» — многодетный отец. Дочь от первого брака живет в США. Вторая жена родила артисту троих наследников.

Солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков жалуется на детей. Говорит, его замучили просьбами о брате или сестре. Стоит отметить, артист уже давно является многодетным отцом. В первом браке у него появилась дочь Александра, девушка живет с мамой в США. Вторая жена Регина Бурд родила певцу сыновей, Мирона и Энджела, и дочь Нику. Но младшие наследники, как оказалось, мечтают о пополнении своей команды.

«Они говорят: «Папа, пригласи маму на свидание, и идите делать ребенка. Все, поезжайте!» Замучили! У них какой-то период начался… Спрашиваем — зачем? Ответ: «Хотим братика или сестренку, хотим ухаживать, в доме нужен смех», — рассказал Жуков в YouTube-шоу Натальи Подольской.

Как отметил музыкант, они с супругой всегда хотели большую семью. Да и сейчас позитивно относятся к идее завести четвертого малыша. По словам артиста, быть родителями для него и Бурд — большое счастье, Но насчет еще одного чада сомневаются, вдруг не потянут. Но судя по настойчивости детей, они еще могут удивить поклонников внезапным и радостным сообщением.

Жукову 46 лет, его возлюбленной — 36. Вместе звезды прожили 15 лет. По словам исполнителя, он влюбился в свою спутницу с первого взгляда. Кстати, Бурд тоже артистка. Карьеру она начала в группе «Сливки», но после замужества решила посвятить себя семье. Лидер «Руки вверх!» обожает супругу: прекрасную маму, решительную бизнесвумен и замечательную хозяйку. Но главный плюс — звезды живут одними целями, и общие устремления делают их с годами только ближе.

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