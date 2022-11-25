Владимир Путин пожурил Германа Грефа за невнимательность

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Глава российского банка признался президенту, что стал жертвой обмана.

Президент России Владимир Путин посоветовал руководителю Сбера Герману Грефу внимательно следить за потерями банка. В ходе конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey 2022 глава компании был вынужден признать, что стал жертвой обмана.

Он пригласил на сцену для выступления представителя Института искусственного интеллекта, молодого сотрудника Семена Буденного. Путин, услышав известную фамилию, уточнил, не Семеном ли Михайловичем, как знаменитого полководца, зовут специалиста. На это получил отрицательный ответ Грефа.

«Нет, но родственник», — сказал руководитель Сбера.

Невольный виновник неразберихи вскоре сообщил, что никак не связан с семьей военачальника. Услышав это, Греф оправдался, мол, обманули, представили как родственника. Президент пожурил главу финансовой организации за доверчивость и посоветовал ему тщательнее проверять информацию.

«Нехорошо, когда главу Сбера обманывают. Внимательно следите за возможными потерями», — ответил Грефу Путин.

Ранее, писал 5-tv.ru, Сбер получил два патента на технологии, распознающие дипфейки (фото и видео с измененными чертами лица человека, созданные нейросетью) в видео. К слову о внимательности, возможность распознавать подмену изображения позволит более эффективно бороться с киберпреступниками.