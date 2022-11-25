Эксперт о Залужном на посту президента Украины: «Худший вариант, чем Зеленский»

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Населению Украины предлагают зимовать за границей или в палатках, не за горами народные бунты. Приведут ли они к госперевороту и смене руководства страны?

Приход к власти главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного вместо президента Владимира Зеленского обернется еще большими бедами, чем уже существующие. Такое мнение в эксклюзивном интервью 5-tv.ru выразил военный эксперт Юрий Кнутов. Он отметил, что народные волнения, восстания в Незалежной вполне ожидаемы, и они могут привести к государственному перевороту. Но будет ли смена власти спасительной — большой вопрос.

Сегодня киевский режим признается в своей беспомощности — в страну без света и отопления скоро придет зима. Максимум, который может предложить руководство страны своим гражданам — отапливаемые палаточные городки. Украинцев призывают переждать холода за границей или согреваясь у печки в тряпичном домике.

«Они фактически пытаются загнать свое собственное население в некоторое подобие концлагерей, где людей можно будет легко контролировать, где даже в случае бунта их опять же легко взять под контроль», — полагает Кнутов.

По мнению военного эксперта, недовольство украинцев будет нарастать, бунты неизбежны. И тут очень кстати будет новый формат проживания в стране. Восстание обитателей палаточного городка подавят быстро и без особых усилий. Кнутов считает, расправляться с несогласными боевики ВСУ будут в своем привычном стиле — часть арестуют и отправят на фронт или в тюрьму, часть просто расстреляют.

«При неблагоприятном развитии событий на фронте, такое вполне возможно, плюс выступления народных масс Украины — в совокупности это может привести к тому что Зеленского свергнут, произойдет государственный переворот и могут прийти адекватные генералы к власти. Но под адекватными я понимаю не Залужного. Залужный настроен прозападно, проамерикански, и это еще более худший вариант, чем Зеленский», — заявил эксперт.

Как отметил Кнутов, США не раз пытались навязать другим государствам новых лидеров — собственных ставленников. Но порой Вашингтон был не в состоянии проконтролировать последствия таких решений или получал не тот результат, на который рассчитывал. Собеседник 5-tv.ru подчеркнул, что Украине нужен глава, который смог бы повести страну по «нейтральному пути», но в то же время лояльный к России. Только такой президент в силах спасти людей от дальнейшего погружения во мрак.

Ранее, писал 5-tv.ru, политолог Марат Баширов назвал реальный способ свержения Владимира Зеленского.