Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Савостьянов Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

В Новый год популярная молодая певица выступит в образе легендарной Людмилы Гурченко из фильма «Карнавальная ночь».

Из года в год петь ставшие классикой песни — нужно, уверен музыкальный критик Сергей Соседов. Тем более такие песни, как «Пять минут» из фильма «Карнавальная ночь», ведь образ Людмилы Гурченко, эталонной исполнительницы, любим публикой на протяжении десятилетий. Но что если этот образ повторяют юные блогеры, кумиры современной молодежи? Некоторые из них даже не певцы, а об актерском образовании и говорить нечего…

Клава Кока в новогоднюю ночь предстанет перед телезрителями с кавер-версией песни «Пять минут». Она снялась в ленте «СамоИрония судьбы!» вместе с такими звездами как Ольга Бузова и Филипп Киркоров. Экс-супруг Гурченко Константин Купервейс со скепсисом относится к новым прочтениям классики, считает, нет второй такой артистки, а потому возможно разве что пародия.

Сергей Соседов был более категоричен в беседе о современных исполнителях. Он заявил, что даже не знает, кто такая Клава Кока. Стоит отметить, не обманул, на протяжении всего интервью критик назвал певицу Клавой Кокс. Очевидно, творчество знаменитой блондинки журналиста не интересует.

«Я никак не отношусь к этому, я просто это не слушаю. Не слушаю Клаву "Кокс", я ее никогда не видел, слышал, что есть, но мне это ни о чем не говорит. Это только я знаю, что такое есть, по кликухам. Это же кликухи все — Клава "Кокс", Валя Карнавал…» — порассуждал Соседов.

Важно подчеркнуть, к кавер-версиям известных композиций музыкальный критик относится скорее положительно. Новые интерпретации позволяют качественному продукту творчества оставаться актуальным на протяжении многих лет. И если песня достойная, пусть она живет дальше, пусть ее узнают новые поколения.

«Возмущаться тут нечему, конечно же, это не тот случай. Конечно, будут исполняться эти песни на огоньках в новогодние дни, и наверное это правильно. Потому что лучшего ничего не создано, эти новогодние песни — эталон на десятилетия, „Карнавальной ночи“ больше чем полвека. Конечно, это будет с нами, это будет перепеваться. Но важно — как перепевать, понимаете?» — добавил Соседов.

По словам журналиста, не должны символы своего времени уходить вместе с артистами. Песня «Пять минут» не может просто исчезнуть, так как ее исполнительницы больше нет на этом свете. Главное — чтобы перепевали эти хиты талантливые люди. Если музыка из «Карнавальной ночи» переосмысливается сегодня, важно, чтобы новая версия была сделана профессионально. Так достойное творчество и становится культовым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Сергей Соседов считает авторов ремейков легендарных фильмов преступниками. И даже предлагает издать соответствующий закон и придумать систему наказаний.