«Ну, езжай»: Иосиф Пригожин предложил Руссо отправиться на Донбасс

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

Знаменитый продюсер считает, что за последние 20 лет певец Руссо не прогрессирует, как исполнитель.

Продюсер Иосиф Пригожин предложил певцу Аврааму Руссо отправиться на Донбасс. В беседе с 5-tv.ru Пригожин рассказал, какими способами пытается пиариться «никому не нужный» эстрадный артист.

Муж певицы Валерии объяснил, что у Руссо не осталось способов делать себе имя и рекламу, поэтому он с радостью лезет в скандалы. В частности, именно из-за этого артист не прекращает обвинять и оскорблять публично Пригожина. Продюсер отметил, что за 20 лет после прекращения их совместной работы Руссо не добился ни одного достижения.

«Скажите, в какой категории артист Авраам Руссо? А, Б, Ц? В какой пятерке он находится? Он что, стадионы собирает, дворцы? Никому не нужен», — высказался продюсер.

По словам Иосифа Пригожина, «ресторанный певец» вернулся в Россию, потому что не смог добиться популярности за границей. Он также добавил, что давно вычеркнул из своей жизни Руссо и не хочет возвращаться к обсуждению вопросов о нем.

«Он поет песню „Россия“, мне прислали. Ну, езжай на Донбасс. Лицемерие просто», — в завершение заявил Пригожин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Авраам Руссо извинялся перед Пригожиным за обвинения в похищении.