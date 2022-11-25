Зашли в тупик: ЕС не смог согласовать потолок цен на российскую нефть

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Дипломатам нужно время, чтобы преодолеть разногласия между государствами-членами.

Переговоры ЕС по потолку цен на нефть отложены из-за разногласий между странами, однако они могут возобновиться уже в пятницу, сообщает Bloomberg.

«Переговоры, которые изначально должны были возобновиться в четверг вечером, были отложены, поскольку дипломатам нужно время, чтобы преодолеть разногласия между государствами-членами», — говорится в сообщении.

Издание Politico сообщало, что разногласия стран связаны с позицией Польши и стран Балтии. Они, якобы, требуют установить потолок 30 долларов за баррель. А большинство стран ЕС предлагают ограничение в диапазоне 65–70 долларов за баррель.

Также известно, что Эстония может воспользоваться правом вето при согласовании ограничения, поскольку ценовой предел на уровне 65–70 долларов за баррель кажется властям слишком высоким.

Установление потолка цен на нефть планируется в рамках восьмого пакета санкций Евросоюза. Введение ограничения на российскую нефть ожидается 5 декабря, на нефтепродукты — 5 февраля.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Великобритания продолжает закупать российскую нефть, используя обходные пути. С марта, несмотря на санкции, в страну прибыло уже 39 танкеров с российским топливом на сумму почти 800 миллионов фунтов стерлингов.