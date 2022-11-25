Путин поставил задачу внедрить технологий ИИ во всех сферах

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Машинный разум должен стать неотъемлемой частью повседневной жизни. Для этого даже разработают национальную стратегию.

По словам Владимира Путина, искусственный интеллект необходимо внедрять во все отрасли — от сельского хозяйства до здравоохранения. Но прежде всего — нужно разработать национальную цифровую стратегию. Что это такое и почему так страшно звучит — расскажет мой коллега Виктор Синеок, он тоже был на этой конференции.

Рассадку в зале доверили аналоговым бумажкам. И антивирус применили простой — старая добрая дистанция даже удивила президента. Контакт с участниками в этом вопросе особенно важен. Тема сложная, много деталей. То, что здесь обсуждают, нельзя пощупать, но все могут заметить результат.

Искусственный интеллект в этой встрече участвовал тоже непосредственно. Именно с его помощью в зале управляют, например, сложным светом и звуком. Так что от него многое зависит. И дело давно уже не в форме, а в содержании. От развития систем обработки больших данных зависит роль страны на мировой арене.

Искусственный интеллект управляет производствами, просчитывает финансовые стратегии и виды на урожай. Узнает пассажиров в метро, вычисляет преступников по камерам. Даже прокладывает маршруты для ледоколов и оптимизирует стройку АЭС.

Этими разработками надо усиленно заниматься. Хотя бы потому, что свои Запад использует для давления. Владимир Путин напомнил, что мировыми платежами управляет некий «узкий клуб государств».

«На базе технологий цифровых валют и распределенных реестров можно создать новую систему международных платежей, причем гораздо более удобную, но при этом полностью безопасную для участников и, что важно, независимую от банков и вмешательства третьих стран», — заявил Путин.

Там, где можно упростить людям жизнь, ИИ упростит. В ближайшие 10 лет, заявил президент, его внедрят во все сферы жизни. Особенно на вредных производствах. И не только. С 2023 года бизнес, что использует технологию, получит налоговые льготы. Путин также предложил учредить специальную премию для ученых и создать новый федеральный проект. Но главное — в этой сфере надо навести порядок.

Как не утонуть в цифровом хаосе, Путину показали перед встречей. Вот Шольц на экране как живой. Но на самом деле подделка. В России теперь есть система, которая разделяет: правильные вещи отдельно, дипфейки отдельно.

Но у технологии гораздо больший потенциал. Путин призвал убрать все препоны для развития. Поручил Госдуме принять закон о доступе к обезличенным данным. И госорганам поскорее перейти на системы искусственного интеллекта. В самом правительстве уже работают по-новому.

«Большие потоки данных, они позволяют делать, выявлять закономерности в реализации федеральных и национальных проектов, достигать существенной экономии и эффективности», — подчеркнул вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

С 2024 года все региональные власти перейдут на единую облачную систему. И тут важно, чтобы разработки были отечественные.

Президент предложил ввести понятные критерии оценки их эффективности. И, кстати, рассказывая о искусственном интеллекте, докладчики пытались объяснить все максимально понятно. Кто-то на примере кота Шредингера в коробке. А был один, что привлек внимание знаменитой фамилией.

Пусть и не родственник знаменитому кавалеристу, но тоже ценный кадр. Они и в этой сфере решают все. Президент призвал готовить специалистов побольше. Потому что искусственный интеллект по-прежнему сам себя не запрограммирует. К счастью, нет случаев, чтобы он нарушал те самые три закона робототехники.