Шум и гам: в Алтайском крае жители ополчились на нелегальный собачий приют

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Местная прокуратура обратилась в суд с требованием закрыть нелегальный собачий приют, превратившийся в постоянный источник шума и антисанитарии.

Настоящая битва между соседями разворачивается сейчас в небольшом поселке Алтайского края. Одна из жительниц устроила на своем участке нелегальный собачий приют — со всеми вытекающими последствиями. Ночью из-за лая невозможно спать, днем даже пройти рядом небезопасно. Но у хозяйки всей этой своры есть свои аргументы. Правда, немного странные. Артем Яковенко выяснял, причем здесь… Дубай.

Лают друг на другу в этом поселке, кажется, все — и собаки, и люди. Татьяна Чигадаева держит на своем участке больше 140 животных. Круглосуточный лай и запах тухлого мяса — причина постоянных конфликтов.

По словам соседей, мясо, которое привозят сердобольные люди, чтобы подкармливать собак, просто сгнивает на улице. Вот, например, кадры, которые сняли местные жители. Несколько килограммов фарша лежит в тележке, тут же — рой мух.

От всех обвинений в свой адрес Татьяна Чигадаева отмахивается: мол, мясо тогда просто не успела убрать, а приют появился вообще случайно, сам собой. Якобы ей постоянно приводят новых собак и просят оставить их у себя. Правда, в качестве доказательств этой версии приводит странные аргументы.

«Мне не нужны дворовые собаки! Вы даже не представляете, сколько лет я прожила в Дубае! Вы были хоть когда-нибудь в Дубае?! Нет! А я там жила!», — утвержадет хозяйка нелегального приюта.

Поменять солнечный Дубай на поселок в Алтайском крае пришлось по состоянию здоровья. Климат не подошел, говорит Татьяна. Зато здесь у нее целое хозяйство и широкое поле для деятельности. Можно сказать, благотворительной.

Хозяйка приюта утверждает: если собак не отлавливать, то они будут нападать на людей. Но соседи говорят, что даже привязанные животные все равно регулярно убегают.

Устав терпеть, люди обратились в прокуратуру. Которая, в свою очередь, провела проверку и обратилась в суд с требованием ликвидировать нелегальный приют. Основания — отсутствие сплошного забора и антисанитария.

«Гражданка грубо нарушила более десяти федеральных и региональных законодательных норм, которые гарантируют населению санитарное благополучие и обеспечивают ответственное обращение с животными», — рассказал прокурор Индустриального района Александр Губский.

По словам юристов, местные жители вправе требовать возмещения морального вреда. Механизм действий в таких случаях простой: подать коллективный иск о компенсации морального вреда, об обязании прекратить эту деятельность, потому что у нее участок для личного пользования, не коммерческой. А по сути она там занимается коммерческой деятельностью.

По закону такие приюты обязаны расформировать, а животных переселить. Однако даже если это получится сделать, не факт, что собак примут в другом месте. Единственный в этом районе официальный приют «Ласка» давно переполнен. Размещать новых питомцев пока просто негде.