Путин призвал улучшать характеристики военной техники ВС РФ

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Российские власти не планируют вводить никаких экстраординарных мер.

Президент РФ Владимир Путин поручил повысить качество поставок вооружения российским солдатам. По его словам, характеристики продукции, которая будет задействована в спецоперации, необходимо отслеживать и улучшать. Об этом глава государства сообщил на заседании координационного совета по обеспечению нужд Вооруженных сил.

«Важно… улучшать качественные характеристики продукции. Важна прямая связь производителей конструкторских центров с теми, кто использует эту технику», — сказал Владимир Путин.

Также российский лидер отметил, что необходимо увеличивать объем номенклатуры поставок ВС РФ и устанавливать сроки, в которые солдаты должны быть обеспечены продукцией. Путин подчеркнул, что речь не идет о «экстраординарных мерах», он просит лишь позаботиться о наличии недостающего инвентаря.

Ранее 5-tv.ru писал, что войска РФ сорвали поставку оружия для ВСУ.