Путин призвал улучшать характеристики военной техники ВС РФ

София Шафиуллина 67
Путин призвал улучшать характеристики военной техники ВС РФ

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Тема:
Специальная военная операция России

Российские власти не планируют вводить никаких экстраординарных мер.

Президент РФ Владимир Путин поручил повысить качество поставок вооружения российским солдатам. По его словам, характеристики продукции, которая будет задействована в спецоперации, необходимо отслеживать и улучшать. Об этом глава государства сообщил на заседании координационного совета по обеспечению нужд Вооруженных сил.

«Важно… улучшать качественные характеристики продукции. Важна прямая связь производителей конструкторских центров с теми, кто использует эту технику», — сказал Владимир Путин.

Также российский лидер отметил, что необходимо увеличивать объем номенклатуры поставок ВС РФ и устанавливать сроки, в которые солдаты должны быть обеспечены продукцией. Путин подчеркнул, что речь не идет о «экстраординарных мерах», он просит лишь позаботиться о наличии недостающего инвентаря.

Ранее 5-tv.ru писал, что войска РФ сорвали поставку оружия для ВСУ.

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