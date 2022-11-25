В России могут начать штрафовать за собаку без поводка и намордника

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За нападение собаки на человека, хозяина животного предлагают наказывать штрафом в размере до 200 тысяч рублей.

Владельцам собак опасных пород грозят штрафы за нарушение правил выгула. В случае нападения собаки на человека, владельца животного предлагают штрафовать на 200 тысяч рублей. Соответствующий законопроект вносят в Госдуму.

Без поводка, ошейника и намордника каждый выход может обойтись в три тысячи рублей. Более того, депутаты даже готовы обсуждать и полный запрет на содержание в квартирах бойцовых собак. Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин выслушал все за и против.

Шрамы на затылке и над правым ухом — последствия встречи сына Ксении с агрессивным алабаем. Все произошло за городом, когда мама припарковалась у магазина, чтобы пойти за продуктами, а сын вышел погулять.

Теперь мальчик панически боится собак. Хозяин алабая Владимир Емельянов признается: собака была без намордника и гуляла сама по себе.

Обычная прогулка без намордника и поводка владельцу собаки вскоре может грозить серьезным штрафом. Его хотят утвердить на федеральном уровне. Наказание — от одной до трех тысяч рублей, но это касается только хозяев потенциально опасных животных, таких как акбаши, волкособы, бразильские бульдоги. Всего 12 пород из утвержденного перечня. Но собаководы считают эту мерой избыточной.

Петербургские депутаты говорят иное: перечень потенциально опасных собак нужно расширять и четко прописать штрафы не только за отсутствие намордника и поводка, но и выгул в местах общего пользования.

В регионах определены свои штрафы за то, что хозяин собаки не убрал за своим питомцем. В Петербурге размер штрафа может достигать трех тысяч рублей, в Москве — двух тысяч, в Подмосковье — полторы тысячи рублей. В других регионах — свои суммы.



Но штрафы сейчас предусмотрены далеко не во всех субъектах, и далеко не везде есть примерные собаководы, такие как жительница Петербурга Элиза, в кармане которой целый запас целлофановых пакетов. Все, что оставляет за собой ее шустрая Нюша, сразу улетает в урну.

«У нас даже определено время выгула собак. Утром гуляют взрослые собаки. В шесть-семь утра. В восемь выходит малышня. Поэтому у нас все хорошо в этом плане», — рассказала петербургский собаковод Элиза Малинкова.

Но остается неясным, как штрафовать собаководов, если они не уследили за питомцем и не надели намордник. Составлять протоколы должны полицейские, но ведь в каждый двор правоохранителя не поставишь.

Хозяина алабая, который укусил сына Ксении, удалось наказать и это, пожалуй, исключение из правил. На Владимира Емельянова следователи завели уголовное дело, суд назначил штраф 40 тысяч рублей и компенсацию морального вреда 350 тысяч рублей, но эти деньги уже никак не покроют психологические страдания мальчика.