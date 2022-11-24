Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Аналогов беспилотникам не найти: возможности просто колоссальны.

Российский концерн «Алмаз-Антей» развернул серийное производство отечественных квадракоптеров под названием «Добрыня». Беспилотные богатыри способны летать в любую погоду на высоте до трех тысяч метров и разгоняться до 120 километров в час. Корреспондент «Известий» Максим Облендер обо всем расскажет подробнее.

Его назвали «Добрыня» — тезка русского богатыря собран почти полностью из отечественных компонентов. А вот габариты не богатырские — компактный, легкий и что важно — прочный, сделан из карбона. Испытывали «Добрыню» огнем, водой и медными трубами. Появление из ледяного тумана не ради красивой картинки.

«Беспилотник „Добрыня“ испытывают настоящим крепким русским морозом. Сейчас в морозильной камере минус 30 градусов. Ну а следом за морозом дрон испытывают дождем. Как видим, чувствует он себя в таких условиях уверенно. Естественно, а как иначе, ведь „Добрыня“ рожден на берегах Невы, в дождливом и пасмурном Петербурге», — показал журналист.

Сложно представить полеты импортных коптеров в такую погоду. А наш — летит. А начинается все с этой маленькой платы. Именно электронный мозг отвечает за работу двигателей, синхронизацию со спутниками. Далее установка рамы, движков, печать корпуса на собственных 3D-принтерах, прошивка и упаковка.

«Весит дрон „Добрыня“ меньше килограмма, без батареи так вообще легкий, поставляется он вот в таком прочном водонепроницаемом кейсе, в комплекте идет сам беспилотник, пульт, планшет, соединительные провода, несколько съемных аккумуляторных батарей, причем заряжать беспилотник можно не только от обычной розетки, но и от автомобильного аккумулятора, что полезно в полевых условиях», — подчеркнул Облендер.

Создатели пока говорят только о гражданском применении — облет сельхоз полей, съемка лесных пожаров, доставка мелких грузов и даже гонки на дронах.

«Скорость у аппарата высокая, в зависимости от нагрузки может достигать 150-180 километров в час. Необходимо отметить, что аппарат умеет летать по программе, карты можно загружать предварительно», — заметил генеральный конструктор по инновационным разработкам гражданской продукции СЗРЦ ВКО «Алмаз-Антей».

Удаляться от оператора с пультом дрон может на пять километров, а в авто режиме по загруженным картам, на все 20! Высота полета до трех километров. Естественно, такие характеристики могут пригодиться и в условиях специальной военной операции. Тем более, стоит «Добрыня» всего 130 тысяч рублей — в два раза дешевле иностранных конкурентов подобного класса.

«Сейчас до конца года мы выпустим 1000 беспилотников, в следующем году уже будем рассчитывать 1000 и более в месяц, заодно и средних квадрокоптеров, которые мы назвали „Горыныч“», — поделился руководитель Северо-Западного регионального центра концерна ВКО «Алмаз-Антей» Михаил Подвязников.

Большой сказочный брат «Добрыни» легко переносит грузы — может перебрасывать посылки и коробки с лекарствами в отдаленные районы, например во время половодья. И на этого летуна тоже высокий спрос. Дроны еще совершенствуют, тестируют новые двигатели и корпусы, чтобы взлетали они выше, летели дальше, а несли — больше.