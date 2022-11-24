Что случилось с Дженнифер Лопес? Певица перестала выходить на связь

Фото: www.globallookpress.com / Dave Bedrosian

Знаменитая 53-летняя артистка удалила даже фото профиля, поставив вместо него черный кружок.

Известная певица Дженнифер Лопес внезапно перестала выходить на связь и удалила все фотографии из социальных сетей. Поклонники звезды уже забили тревогу.

«Как вы думаете, что произошло?» — восклицают фанаты.

Другие волнуются, что она удалила даже все свадебные снимки с ее возлюбленным Беном Аффлеком. Ведь буквально недавно она выкладывала трогательное видео, в котором призналась, как счастлива с ним.

Более того, артистка даже удалила фото своего профиля, оставив на его месте черный кружок. Это испугало ее поклонников еще больше, ведь черный цвет говорит сам за себя.

Многие американские издания отмечают, что это может быть всего лишь очередная пиар-акция знаменитости. Ведь буквально завтра, 25 ноября, ее альбому This is Me…Then исполнится 20 лет.

Другие журналисты считают, что она просто готовит какое-то важное сообщение, не касающееся ее музыкальной карьеры.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как 53-летняя Дженнифер Лопес удивила поклонников роскошной фигурой, появившись на одном из снимков в нижнем белье.