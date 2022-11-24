Фото, видео: ТАСС / Булдаков Олег; 5-tv.ru

Российская армия не нанесла ни одного удара по целям в черте города Киев.

Министерство обороны России выступило с официальным заявлением по поводу вчерашнего массированного удара по объектам на территории Украины и заявило, что все разрушения в украинской столице вызваны упавшими ракетами комплексов ПВО Украины.

«Ударами нарушена переброска железнодорожным транспортом украинских военных резервов, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий», — говорится в сообщении.

Также в Минобороны РФ заявили, что не нанесли ни одного удара по целям в черте города Киев.

«Все объявленные киевским режимом разрушения в городе стали следствием падения ракет иностранных и украинских средств ПВО, размещенных в жилых кварталах украинской столицы», — добавили в Минобороны.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как 23 ноября российские войска нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней энергетическим объектам. По словам представителя Минобороны РФ, все цели были достигнуты, а назначенные объекты поражены.