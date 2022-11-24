Сергей Соседов разнес Киркорова и Бузову за участие в ремейке «Иронии судьбы»

Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Поп-король повторит в картине сцену с Ипполитом в душе — но получится ли у него так же трогательно, искренне и смешно?

Музыкальный критик Сергей Соседов в пух и прах разнес Филиппа Киркорова, Ольгу Бузову и других артистов, которые снимутся в ремейке картины «Ирония судьбы». Новая версия истории Эльдара Рязанова немного изменится в названии, вот только зрители вряд ли ее оценят, считает эксперт. Почему — он рассказал в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

«Вы знаете, я вот к ремейкам фильмом отношусь плохо. К каверверсиям отношусь, в принципе, хорошо. Тем более, если это талантливо, а вот переделывать классические фильмы — недопустимо. Любимые фильмы — они должны существовать в хрестоматийном варианте, в оригинальном варианте, только в оригинальном! А все эти испражнения, тем более с неталантливыми людьми, это все возмутительно — это пустая трата денег!» — возмущается собеседник.

Он уверен, что инвестиция в ремейк не принесет никакой прибыли и славы создателям картины. Не спасет ее и звездный состав в лице Филиппа Киркорова, который повторит сцену с Ипполитом в душе, и Ольги Бузовой, актерский талант которой зрители могли оценить на сцене МХАТ имени Горького.

«Они прекрасно понимают, что это все развлекаловка чистой воды. Это же не талантливо: что там Киркоров может наиграть и Бузова? Ну это смешно, это курам на смех», — уверен Соседов.

Все это было бы смешно, если бы не было так грустно. Мало того, что фильм обречен на провал, его еще можно расценивать как надругательство над оригиналом, созданным великим советским мастером, считает музыкальный критик.

«Я считаю, это даже должно караться законом. Я бы такой закон издал — о недопустимости надругательства над шедеврами литературы, музыки, кино, театра. <…> Выбрасывать деньги, я считаю, преступно, да, преступно, преступно, понимаете?!» — заключил Соседов.

К слову, ремейк «Самоирония судьбы» выйдет на экраны в преддверии нового года. По информации KP.RU, шоураннеры добавят в комедию отсылки к другим известным проектам — от фильмов «Карнавальная ночь» и «Иван Васильевич меняет профессию» до сериала «Игра в кальмара». Кроме перечисленных артистов, в фильме появятся Клава Кока, Гарик Мартиросян, Михаил Галустян, Ляйсан Утяшева и многие другие.

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