«Какова будет цена»: психолог предрек гибель Канье Уэста на посту президента США

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Ron Sachs / CNP /MediaPunc; ВКонтакте / irina_gestaltpsy; 5-tv.ru

Следует пройти слишком тяжелый путь, чтобы стать знаменитым артистом или политиком. Музыкант вряд ли выдержит такую нагрузку. Почему?

Все люди, которые выбрали политическую сферу деятельности — имеют психические заболевания. Особенно те, кто добивается больших высот в карьере. Как правило, у них наблюдается пограничные расстройства личности, в том числе и биполярное аффективное расстройство, которое есть у Рэпера Канье Уэста.

Об этом заявила психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с 5-tv.ru. Так она прокомментировала желание музыканта баллотироваться в президенты США в 2024 году, несмотря на свое заболевание.

«Это (расстройства — Прим. ред) помогает человеку преодолевать трудности, а на пути достижения своих целей. Это вертикальная карьера, где требуются нравственные „неустойки“ преодолевать, где требуется серьезное попрание моральных человеческих принципов. Как раз этот диагноз помогает человеку без зазрения совести преодолевать и наступать на горло собственной песни, идти по головам других людей», — сообщила Смолярчук.

Она отметила, что в политике почти не осталось нравственно здоровых, духовно богатых и психически уравновешенных людей. Чтобы достичь высоких ступеней в подобной профессии, нужно отключить свои «человеческие качества». То же касается и шоу-бизнеса.

Политическому деятелю или звезде будет мешать чувство ответственности перед людьми, нужда в дружеском совете, ощущение благодарности к наставникам и другие подобные эмоции. Так как Канье Уэст знаменитый артист, то у него есть все шансы хорошо устроиться на посту президента.

«В политику люди приходят с нарциссическим неврозом. Это люди, которым нужно быть на глазах общества, которые готовы исповедать свое видение мира, рассказать про мироздание, создать свою партию или секту, коалицию, какую-то идеологию. Для этого у человека должна быть внутри навязчивая идея про то, что он прав, что он что-то несет миру», — объяснила Смолярчук.



ВКонтакте / irina_gestaltpsy; www.globallookpress.com / Ian West; 5-tv.ru

Вероятные трудности

Однако не все работает так просто. Из-за своих психических расстройств таких людей ожидает много трудностей на карьерном пути. Это касается тех моментов, когда человек терпит неудачи. Даже самый умный и расчетливый карьерист не идеален и рано или поздно ошибается.

По мнению психоаналитика, каждая потеря или поражение отодвигает достигатора на два шага назад. Это будет очень разрушительно и травматично для него, ведь люди с подобным заболеванием становятся одержимы своей карьерой.

Когда Канье Уэст поймет, что оплошал, то начнет спускаться по социальному лифту, захочет сбежать от чувства неполноценности. Это чревато возникновением вредных привычек, которые приведут к гибели. Если проблему вовремя не решить, то рэпер может наложить на себя руки.

Также Смолярчук рассказала, какие душевные переживания будут испытывать родственники музыканта. Если артист действительно выиграет в президентской гонке, то от его родных потребуется непробиваемость, терпение, толерантность и безусловное понимание ситуации. Настоящие карьеристы привыкли держать все в себе и не показывать боль обществу, однако рядом с родственниками эти люди начинают срываться на них или нагружать своими переживаниями.

«Люди, достигающие таких целей, работают как командные игроки. Их родственники тоже в это вовлечены с большим пониманием конечной цели. Все понимают, к чему они идут и все понимают, какова будет цена. Поэтому они поддерживают своих родственников, которые делают карьеру. В общем, это работа целой большой системы», — заметила психоаналитик.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Канье Уэст попросил у Трампа помощи на президентских выборах в США.