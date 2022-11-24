Фото, видео: www.globallookpress.com / Cover Images; Мин обороны РФ

В Минобороны РФ разъяснили тактику ведения спецоперации по демилитаризации и денацификации Незалежной.

Армия России нанесла массированные удары по объектам Украины. Это подтвердили в Минобороны РФ. Как подчеркнул официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, все заданные цели были достигнуты.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. В результате удара нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий», — добавил Конашенков.

Кроме того, представитель оборонного ведомства заявил, что в черте Киева российские войска не нанесли ни одного удара. Все, о чем пишут в данном контексте СМИ, слухи. Объявленные киевским режимом разрушения на самом деле являются следствием падения ракет украинских и иностранных средств ПВО. Их размещали и продолжают размещать националисты в жилых районах столицы.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как ведут себя обессиленные боевики ВСУ на поле боя.