Дональд Трамп мог стать президентом только из-за больших денег: кто был «за»

Фото, видео: www.globallookpress.com / MediaPunch/face to face; © РИА Новости / Александр Натрускин; 5-tv.ru

Экс-лидера Штатов «укоротили». как только он стал продвигать собственные идеи правления государством.

Бывший президент США Дональд Трамп выиграл президентские выборы, потому что имел много денег. Тогда республиканская партия США находилась в сложном положении, потому что спонсоры отвернулись от нее. Об этом заявил политолог Юрий Светов в беседе с 5-tv.ru.

По его словам, Трамп не истинный республиканец, раньше его взгляды были демократическими. Республиканская партия стала пристанищем бывшего американского лидера, которая приняла его денежную помощь и поддержала в президентской гонке.

«Но как только оказалось, что у него есть свои представления об управлении страной, несовпадающая с теми, что глубинное правительство США хочет — его тут же укоротили. Ему не давали делать ни того, ни другого. А потом не дали возможность второй раз выиграть выборы. И его не пустили во власть в 2020 году не для того, чтобы в 2024 году снова дать ему возможность победить», — отметил Светов.

К слову, ранее стало известно, что более половины американцев не хотят видеть президентом Штатов ни Трампа, ни действующего американского лидера Джо Байдена. Хотя, судя по последним данным, даже у Дональда Трампа рейтинг выше, чем у нынешнего главы Штатов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что владелец соцсети Twitter Илон Маск восстановил аккаунт Дональда Трампа.