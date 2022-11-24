Завод Nissan в Петербурге перешел в собственность НАМИ

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Японская компания отказалась от производства, запросив при продаже всего 1 евро. Убытки из-за санкций были значительно больше.

Петербургский завод Nissan перешел в собственность государства. Теперь он принадлежит предприятию «Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт», подконтрольному Минпромторгу.

Японская компания продала свои российские активы за символический 1 евро, оценив потери от ухода из нашей страны почти в 700 миллионов долларов.

Автозавод Nissan в Петербурге начал работу в 2009 году. Он выпускал модели X-Trail, Murano и Qashqai. В марте этого года предприятие заморозило производство.