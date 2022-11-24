Росгвардия обнаружила арсенал оружия в подвале церкви в Бердянске

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Зачем священнослужители хранили такое «добро» под полом — остается загадкой.

В Бердянске Росгвардия задержала священника украинской греко-католической церкви. В подвале у святого отца обнаружили взрывчатку, минометные боеприпасы и оружие. Зачем духовному пастырю понадобился весь этот арсенал, выяснял Леонид Китрарь.

Судя по толстому слою пыли на пластиковой крышке и расслоившейся краске внутри, в тайник давно никто не заглядывал. Его и нашли-то только благодаря металлоискателю.

«Были обнаружены взрывчатые вещества в количестве трех тротиловых шашек, электронные взрыватели к ним, а также минометные мины и два пистолета», — рассказал оперативник.

Информация о возможном хранении оружия поступила в Росгвардию из оперативных источников. Местные жители вообще с недоверием относились к этой общине. Церковь — Украинская греко-католическая, униатская и, мягко говоря, непопулярная.

«Наша державность. Митрополит Андрей Шептицкий — это первый, один из первых иерархов греко-католиков, который писал письмо Гитлеру», — рассказали корреспонденту.

Перевод этого письма прекрасно сохранился. Начинается со слов «Фюреру великой Германии Адольфу Гитлеру». В конце подпись: «С особенным уважением — граф Андрей Шептицкий». И таких среди служителей этой церкви — большинство.

Сама греко-католическая церковь находится под управлением Рима, но в украинской ее части, как всегда, есть особенности. Например, вот этот человек на портрете, Григорий Хомишин, находится среди мучеников УГКЦ. Был епископом во время Великой Отечественной. Среди обвинений после войны — поддерживал политику немцев по оккупации советской земли.

Сейчас о таких нюансах служители церкви предпочитают не вспоминать. Хотя нынешние герои от прошлых мало чем отличаются. Это, например, так называемый набор «атошника» — религиозная литература для украинских военных и нацбатов.

«Схема боевых действий. Они из нее сделали религиозный символ, религиозную составляющую», — рассказали журналисту.

Дорогу вдоль всей линии соприкосновения, какой она была с 2014-го по 2022-й, без всякой скромности епископы сравнивают с путем Христа на Голгофу. Она так и называется — «крестная дорога». А епископы в зону боев ездили в качестве штатных священников.

«Я был как священник, духовник», — рассказал пастырь Украинской греко-католической церкви Иван Левицкий.

«Капеллан?» — уточнили у него.

«Ну да, как капеллан», — ответил он.

Иван Левицкий с удовольствием рассказывает о своей церкви и нисколько не смущается, когда говорит, что на весь Бердянск его паства составляла не больше 70 человек. А вот когда речь заходит об оружии в погребе, начинает заметно нервничать и всю ответственность скидывает на коллегу.

«Доступ только у меня и у Богдана был», — заявил пастырь Левицкий.

«Может, Богдан и положил?» — спросил корреспондент.

«Слушайте, это у него и надо спрашивать».

Планировали ли служители что-то делать с оружием или стены церкви стали просто перевалочной базой — неизвестно.

Впрочем, по некоторой информации, в гости к епископу могли заходить те, кому надо было на некоторое время скрыться от российских правоохранителей. Недаром же в доме хранится несколько десятков комплектов одежды всех возможных размеров.