Российский ЗРК «Тор» уничтожил крупный вражеский беспилотник в ходе СВО

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Расчеты дежурят и днем, и ночью. Националисты почти исчерпали все свои силы.

Российский зенитно-ракетный комплекс «Тор» уничтожил крупный беспилотник противника. Радиолокатор, который сканирует небо на 360 градусов, обнаружил вражеский дрон и взял его на сопровождение. Спустя минуту цель была уничтожена.

Расчеты «Торов» дежурят днем и ночью. Чтобы уничтожить воздушную цель, комплексу достаточно сделать короткую остановку.

Основные задачи «Тора» — защита стратегически важных объектов или воинских подразделений. Одна машина может стрелять одновременно по четырем целям или четырьмя ракетами по одной.