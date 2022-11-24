Двухлетняя девочка отравилась средством для дезинфекции в детсаду Хабаровска

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Малышка попала в больницу с сильнейшими ожогами внутренних органов.

В Хабаровске ищут виновных в отравлении двухлетней девочки средством для дезинфекции. Несчастный случай произошел в детском садике. Малышка, зайдя в туалет, увидела стоящую на подоконнике открытую бутылку и попробовала содержимое.

Она проглотила 40 миллилитров химической жидкости и получила ожог внутренних органов. Сейчас девочка в больнице с матерью. Врачи говорят, что здоровью ребенка ничего не угрожает.

Будет ли возбуждено уголовное дело, сейчас решают следователи. Пока идет проверка.