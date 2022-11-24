Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency Ukrainian Pre

Украинский президент делает записи не только из самых неожиданных мест, их содержимое не менее странно.

Подписчики президента Украины Владимира Зеленского оценили его последние видео. В частности, украинский лидер подписал одну из записей двумя словами.

«Берегите себя», — написал Зеленский.

Реакция комментаторов не заставила себя ждать.

«Прозвучало как прощание, всего два слова в этот раз, подозрительно»;

«Тоже такие мысли»;

«Сам писал видимо»;

«Кличко», — написали комментаторы.

подписчики Зеленского оценили его последние видео. Instagram* / zelenskiy_official

К слову, главу Самостийной критикует не только его аудитория. Иностранные пользователи тоже не пренебрегают такой возможностью. В частности, люди пишут, что западные страны уже давно должны прекратить поддерживать украинскую сторону. Самого Зеленского часто обвиняют в том, что его действия могут привести к началу третьей мировой войны. При этом политик продолжает пытаться настроить против России все мировое сообщество.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какая трагедия ждет Украину.

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