Канье Уэст не станет президентом США в 2024 году из-за «серьезной схватки»

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Американцы могут забыть про Джо Байдена и Дональда Трампа, в следующий раз все будет по-другому.

У рэпера Канье Уэста нет никаких шансов победить в президентской гонке на следующих выборах в США. Это связано с тем, что в 2024 году среди кандидатов в президенты начнется «серьезная схватка», поэтому глубинное руководство будет рассчитывать на того участника, который сможет исправить гражданский раскол в государстве. Об этом сообщил политолог Юрий Светов.

«Выборы 2024 года будут очень серьезными, серьезной схваткой. <…> На выборах будут уже залпы гражданской войны. Вот этот раскол, который был на предварительных выборах в сенат, когда одну сторону Трамп назвал „большевиками“, а вторую Байден назвал „фашистами“, это полемика, которая свидетельствует о глубинном расколе. Тем, кто в США руководит страной изнутри, важна задача избрать человека, который объединит и примирит страну», — объяснил Светов в беседе с 5-tv.ru.

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При этом эксперт отметил, что нынешнего президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа уже не допустят к следующим выборам. Политолог уверен, что в президентской гонке будут участвовать «другие фигуры». Однако такие кандидаты, как Канье Уэст, могут забрать часть голосов у тех участников, на которых «была сделана ставка».

«Я думаю, это еще и сам рэпер: популярность падает, вокруг него бесконечные скандалы. Вот ему и хочется привлечь к себе внимание, вот он и делает такого рода политические и заявления. Потом вляпается в какую-нибудь историю и можно сказать: „это меня преследует то, что я в политике участвую“», — предположил Светов.

Ранее 5-tv, ru сообщал, что Канье Уэст попросил у Трампа помощи на президентских выборах в США.