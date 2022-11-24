Киев создал «похоронный алгоритм» для погибших солдат ВСУ

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В документах назначена сумма, которую киевский режим готов выделить на упокоение солдата — с пометкой, что денег может и не быть.

В Киеве разработали алгоритм действий по захоронению погибших украинских военнослужащих. Эту информацию сообщает RT.

Согласно полученной информации, глава Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала направил главнокомандующему Валерию Залужному проект под названием «Алгоритм действий должностных лиц, ответственных за организацию транспортировки и захоронения погибших военнослужащих».

Как заявляет источник RT, в сопроводительном письме Сергей Шаптала жалуется, что ему приходится лично заниматься вопросами захоронений военнослужащих. Кроме того, в письме подчеркивается «увеличение случаев вмешательства посторонних лиц в вопросы транспортировки тел погибших».

В созданном алгоритме указывается порядок действий в случае смерти солдата — информирования местных органов военного призыва и Генштаба ВСУ.

Кроме того, установлена плановая сумма, которую Киев готов потратить на похороны — 8,6 тысячи гривен на одного солдата (чуть больше 14 тысяч рублей). При этом подчеркивается, что могут возникать некие ситуации, в которых денег нет и похоронным агентствам нужно делать «гарантийные письма» с последующим возмещением.

Источник RT отметил, что в алгоритм был создан вследствие высоких потерь в рядах ВСУ.

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