Фото: www.globallookpress.com / Ukrainian Presidential Press Off

Недавно украинские власти объявили о том, что половина энергосистемы страны выведена из строя.

Подписчики президента Украины Владимира Зеленского обратили внимание, что у него всегда есть свет, причем даже в те дни, когда сам Киев во мраке. Комментаторы немедля воспользовались случаем, чтобы упрекнуть лидера Незалежной в вопиющей несправедливости.

«Почему у тебя есть свет и связь?! А у твоего народа нет!» — написал один из пользователей.

Недавно украинские власти объявили о том, что половина энергосистемы страны выведена из строя. Об этом сказал премьер-министр Незалежной Денис Шмыгаль. Политик считает, что Киеву нужна помощь стран Европы, а именно, в поставке необходимого оборудования, а также в средствах для закупки дополнительных объемов газа для большей поддержки энергетического сектора.

Кроме того, сообщалось, что киевский режим начал подготовку к тотальной эвакуации горожан. Национальная энергетическая компания Украины якобы пыталась предотвратить сбой в электросети.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие регионы Украины обесточены.

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