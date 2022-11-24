Сотрудники ФСБ предотвратили попытку теракта на газопроводе под Волгоградом

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Венявский ; 5-tv.ru

Все подозреваемые в совершении преступления задержаны. Им грозят долгие годы тюрьмы.

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили попытку теракта на газопроводе под Волгоградом. Как отметили в пресс-службе ЦОС ФСБ РФ, речь идет об объекте «Южный поток», газ по которому поставляется из России в Турцию и Европу. Стражи порядка поделились уникальными кадрами проведенной спецоперации.

«Задержаны граждане России, причастные к подготовке и ресурсному обеспечению теракта. Изъяты четыре магнитные мины, четыре килограмма пластита, взрыватели замедленного действия, 593 тысяч рублей и средства связи, содержащие переписку и переговоры с куратором из спецслужб Украины», — отметилось в заявлении.

Кроме того, известно, что в ходе обысков у преступников нашли инструкции по сборке взрывных устройств и документы, где указано, как правильно передавать секретные сведения о готовящемся теракте.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Преступникам грозят долгие годы в тюрьме.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники ФСБ предотвратили теракты на энергообъектах под Воронежем.