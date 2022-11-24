Агата Муцениеце ответила на вопрос о фамилии после развода с Павлом Прилучным

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Актриса была замужем за звездой сериала «Мажор» с 2011 по 2020 год. Расставание было очень громким.

Актер Павел Прилучный и артистка Агата Муцениеце втайне от широкой публики и журналистов поженились в июле 2011 года. Их брак продлился почти девять лет, а в феврале 2020-го супруги решили развестись из-за домашнего насилия со стороны супруга. Они развелись 15 июня.

В интернете ходили слухи, что Муцениеце взяла фамилию мужа, а ее девичья фамилия осталась как творческий псевдоним. Но информации о том, меняла ли она обратно фамилию после развода, нет.

«Я не меняла дважды в жизни фамилию. Это неправда», — рассказала она в беседе с dni.ru.

Актриса пояснила, что уже давно не разговаривает ни на тему развода, ни на тему фамилии. Что именно написано у нее в паспорте — большой секрет для всех. Муцениеце не сообщает ее, потому что боится, что чужие люди могут сделать что-то недоброе.

Как ранее писал 5-tv.ru, поклонники Агаты Муцениеце рассекретили ее нового избранника. Предположительно, им стал снова актер — Владимир Селиванов, который прославился благодаря роли Вована в «Реальных пацанах».