Политолог Светов заявил, что Украина как суверенное государство прекратит существовать в 2023 году

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pau Venteo; © РИА Новости / Александр Натрускин; 5-tv.ru

Запад заманивал украинцев паспортами и европейскими «бонусами», а на деле уготовил им иную, страшную судьбу.

Украина как суверенное государство перестанет существовать в следующем году. Такой прогноз в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru озвучил политолог Юрий Светов.

По словам эксперта, Незалежную стали делать проектом анти-Россия много лет назад, когда начались разговоры о вступлении в Европейский союз (ЕС). Тогда украинцы и не подозревали, какую судьбу им уготовил Запад. Они мечтали стать частью Европы и получить безвизовые паспорта для путешествий и новой, светской жизни по западным канонам. В конечном итоге это привело к той ситуации, которую мы наблюдаем сейчас, отмечает политолог.

«Возможно, что в 2023 году закончится существование Украины как суверенного государства… У части элиты западной есть понимание, что-то, что они делают, завершается и завершается не так, ка к бы хотелось. Поэтому такого рода заявления сейчас делаются: „Я же вас предупреждал“. Кто-то заявляет по-другому, чтобы добавили денег, добавили вооружений», — объяснил Юрий Светов.

Ранее 5-tv.ru приводил мнение эксперта о том, зачем Европарламент принимает резолюции против РФ и как это скажется на переговорах по украинскому конфликту.