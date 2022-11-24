Трагедия юности: что помешало Наталье Крачковской на пути к главной мечте

Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

Актриса умерла шесть лет назад от острого инфаркта. Сегодня ей могло бы исполниться 84 года.

Наталью Крачковскую запомнили как одну из самых ярких актрис советского кино. Однако в юности Наташа пережила трагедию и чуть не лишилась своей мечты.

С первого раза поступила во ВГИК, но…

Маленькая Наташа Белогорцева (девичья фамилия актрисы — Прим. ред.) хотела быть как мама, артистка Московского Камерного театра Мария Фонина. После школы Наташа подала документы в историко-архивный институт, где могла получить стабильную профессию, и во ВГИК, о котором давно грезила.

Чудо случилось — Наташа поступила во ВГИК с первого раза, и мечта стала намного ближе. Но все фантазии о будущем были разрушены, когда Крачковская попала в серьезное ДТП и временно потеряла зрение. Почти два года она сидела дома и лечилась, об учебе в институте мечты не было даже речи. Позже Крачковская подрабатывала лаборанткой, но не переставала верить, что станет артисткой, пусть и без диплома. Повороты судьбы не сломили ее — никто никогда не видел, чтобы Крачковская плакала.

Восстановившись после аварии, Наташа снова попыталась попасть в киноиндустрию. И у нее получилось: начинающая актриса играла в небольших эпизодах и даже была артисткой Ивановской областной филармонии.

Позже Наталья Леонидовна станет самой востребованной актрисой отечественного кино. Ее фактурная внешность была создана для этого, к тому же, Крачковская была непревзойденной комедийной актрисой.

Большая актриса маленьких ролей

«Когда-то замечательный актер Леня Марков сказал мне: „Что же режиссеры не видят твоих глаз! Для тебя же надо специально сценарии писать“. Но у режиссеров собственный стереотип, они относятся ко мне, как к веселому пустячку. Но у нас же полно женщин таких, как я. Им тоже хочется любить и страдать», — призналась Наталья Крачковсккая в одном из интервью.

За свою жизнь она сыграла в кино более сотни ролей. Это тот удивительный случай, когда не сыгравшая ни одной главной роли актриса стала любимицей публики. Зрители обожали Крачковскую за шарм и теплоту, которой она делилась со всеми окружающими. Последние девять лет своей жизни артистка тяжело болела, но даже на инвалидной коляске продолжала играть в спектаклях.

А 3 марта 2016 года Натальи Леонидовны не стало. Ее похоронили на Троекуровском кладбище Москвы. Попрощаться с любимой актрисой пришли почитатели ее таланта, друзья и коллеги.

У покойной артистки остались в живых прямые наследники — единственный сын Василий и внук Владимир, названный в честь мужа Крачковской.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на могиле Натальи Крачковской до сих пор нет памятника.