Тайна смерти Бродского: почему поэта не могли похоронить полтора года

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Почему великого русского поэта перезахоронили в Италии и по какой причине не захотели отправить его тело на Родину, в Санкт-Петербург?

Поэт, писатель, драматург, лауреат Нобелевской премии Иосиф Бродский нашел свое последнее пристанище только через полтора года после смерти. И им оказался не Васильевский остров, куда планировал «прийти умирать» молодой поэт.

Как напоминает aif.ru, эти строки он напишет еще в 22 года, в стихотворении «Ни страны, ни погоста….», а через десять лет уже будет творить на любимом русском за океаном, в США. Поэт не самом сделал этот выбор, его перед ним поставили. В этой же стране Бродский проживет всю оставшуюся жизнь и получит международное признание.

Писатель будет буквально нарасхват — творчество он начнет успешно совмещать с педагогической деятельностью в самых лучших вузах Штатов и Британии. А еще — путешествовать, участвовать различных конференциях и симпозиумах, заниматься переводами и в этом плотном графике находить время на личную жизнь. Но ни на долю секунды Бродский не зазнается, не забудет великую русскую культуру и любимую Родину, которая вернет его творчество в конце 80-х. Но не самого Бродского. Смерть его настигнет в Нью-Йорке в ночь с 27 на 28 января 1996 года.

Перед этим он соберет портфель с рукописями и книгами, чтобы взять его с собой в город Саут-Хэдли, пожелает жене спокойной ночи, поднимется к себе в кабинет и больше из него не выйдет — у поэта внезапно остановится сердце, после пятого по счету инфаркта. Его тело поместят в обитом цинком гробу в склеп при храме Святой Троицы на берегу Гудзона. После этого понадобится еще больше года, чтобы решить вопрос с постоянным захоронением.

Россия со своей стороны хотела, чтобы поэт нашел пристанище в Санкт-Петербурге, но это предложение депутата Государственной Думы РФ Галины Старовойтовой было отвергнуто, так как оно могло означать, что вопрос возвращения Иосифа Бродского на Родину решили за него» — это совсем не в духе писателя.

И вот 21 июня 1997 года на кладбище Сан-Микеле в Венеции тело Бродского предали земле. Сначала, правда, его хотели похоронить на русской половине кладбища, между могилами Стравинского и Дягилева. Но так как писатель не был православным, это оказалось невозможно. Католическое духовенство идею тоже не поддержало. В итоге сошлись на том, что Бродский упокоится на протестантской части погоста.

Временно на могиле великого поэта установили деревянный крест с именем Joseph Brodsky и лишь через несколько лет на ней появится памятник, над которым работал американский художник-эмигрант Владимир Радунский. Надгробие выполнено в античном стиле, а на обороте памятника — строка из элегии древнеримского поэта Проперция, ее смысл в том, что «Со смертью все не кончается».

Позже американская писательница Сюзан Зонтаг заметит, что Венеция — идеальное место упокоения Бродского. Имено Венеция, по ее мнению, и есть нигде.

«Нигде» — это тот же обратный адрес, который Бродский дает в начале одного из своих самых прекрасных лирических стихотворений: «Ниоткуда с любовью…» — отмечала она.

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