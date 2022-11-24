«Промежуточный вид»: экстрасенс Кадони объяснил, почему нельзя знать будущее

Фото, видео: www.globallookpress.com / NASA; 5-tv.ru

По словам эксперта, человеческий вид еще не достиг пика своего развития.

Люди не должны четко понимать и окончательно расшифровывать предсказания, потому что они еще не достигли верха эволюции и являются промежуточным видом. Такое мнение в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru озвучил экстрасенс Влад Кадони.

По словам эксперта, предсказания Ванги, Нострадамуса и других провидцев становятся понятны только тогда, когда определенное событие уже свершилось.

«Особенность предсказаний Нострадамуса и Ванги — они становятся понятны только после того, как это произошло. И еще ни разу в жизни не было такого, что кто-то расшифровал их предсказания до момента, когда оно должно произойти», — объяснил Влад Кадони.

Кроме того, отметил экстрасенс, предсказания специально расшифрованы так, чтобы люди не смогли их полноценно расшифровать. Дело в том, что человек как вид еще не сформирован до конца ни телом, ни разумом. Безусловно, на сегодняшний день человек считается высшей ступенью эволюции. Однако по словам Кадони, все мы — лишь промежуточный вид.

«Эти иносказательные модели прячут суть предсказаний, потому что для человечества они не должны быть доступны. Человек — это очень несформированная единица, ни ментально, ни физически. Мы промежуточный эволюционный вид, и наше будущее достаточно туманно», — рассказал экстрасенс.

Ранее 5-tv.ru опубликовал прогноз таролога на ближайшие дни.