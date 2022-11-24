Глобальный обман, или? Почему страховщики все чаще отзывают полисы ОСАГО

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Клиенты фирм постоянно расстраиваются: когда возникают проблемы — помощи не дождаться.

Даже при постоянно растущих тарифах страховщики не стесняются схем, граничащих с мошенничеством. Компании все чаще расторгают договоры ОСАГО в одностороннем порядке — причем без возврата премии. По всей стране уже сотни тысяч пострадавших автомобилистов.

Но, как признают юристы, страховщики действуют на абсолютно законных основаниях. За что могут лишить полиса, и можно ли как-то с этим бороться — выяснял корреспондент «Известий» Олег Барышев.

О том, что страховка на машину аннулирована, Леонид Давыдов узнал от сотрудников ГИБДД. Пришлось заплатить штраф, хотя совсем недавно Леонид купил полис, в который вписал себя и супругу.

«Оказывается, то, что брокеры допустила ошибку, то, что у меня жена получила водительское удостоверение всего лишь месяц назад. А по документу, который бы сделал брокер, получается так, то, что жена у меня чуть не с 16 лет за рулем, что у нее водительского стажа больше, чем у меня», — заметил мужчина.

На такие случаи обратили внимание финансовые маркетплейсы. Если страховщики находят ошибки в заполнении полиса — договор могут расторгнуть в одностороннем порядке. Автомобилисты могут месяцами ездить и не знать, что ценность их полиса равна стоимости бумаги, на котором он напечатан. Никакой юридической силы.

«К сожалению, есть и страхователи, которые что-то умышленно опускают или не указывают, но все-таки таких, я бы сказал, что меньшинство, а в большей степени при заполнении форм что-то указывают не так или забывают указать, допускают ненамеренные ошибки», — подсказал руководитель проектного офиса финансового маркетплейса Алексей Макаров.

В страховых компаниях уверяют: аннулирование страховки — это законный способ защитить себя от обмана со стороны автовладельцев. Иногда те в анкетах специально завышают стаж вождения, занижают мощность автомобиля — чтобы купить полис подешевле.

«Представление неточных сведений, например, цели использования транспортного средства, категория транспортного средства страхуемого, мощность транспортного средства, указанная в договоре страхования, ну и соответственно регион страхователя. Эти уловки принимаются для того, чтобы уменьшить страховую премию при этом риск наступления страхового случая и так далее достаточно высок», — пояснил директор департамента урегулирования убытков страховой компании Иван Попов.

По данным ЦБ, за три квартала этого года число жалоб на страховщиков выросло почти на треть, и больше всего на ОСАГО — почти 80% жалоб.

«Страховым компаниям выгодно получать деньги, поэтому если им выгодно расторгать договор, они расторгнут, потому что даже если ты фамилию неправильно написал, одну-две буквы, паспорт неправильно написал, раз и все — расторгли. Или оформляй по-новому», — констатировал Вячеслав Субботин.

По закону страховщики действительно ничего не нарушают. Если данные, которые влияют на коэффициент выплат, указаны неправильно — коммерсанты имеют право расторгнуть сделку, причем это делается быстро. А вот деньги клиента они возвращать не торопятся. Для этого автовладельцу придется ездить в офис, опять заполнять бумаги. И это еще не гарантия выплат.

«Наверное, 90% потребителей просто-напросто не обращаются никуда. Но если бы сложилась практика сразу судебная была бы вот накатанная, скажем так, судебная практика — то такого бы не было», — заметила автоюрист Елена Шуваева.

Так или иначе, больше остальных страдают те, кто не по своей вине попадает в ДТП, а потом выясняет, что полис нарушителя недействителен. В такой ситуации оказался Александр. В него въехал таксист.

«Любые мои обращения в мою страховую, в страховую виновника мне отказывались давать какие-то бумаги, что полис недействителен. Для меня это сложно все», — добавил мужчина.

Зато когда нужно оформить полис, звонков и сообщений от страховых агентов — как справедливо замечают автомобилисты — гораздо больше, чем после того, как в нем обнаружились неточности, и договор аннулировали.