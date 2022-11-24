Полис чудес: Генпрокуратуру попросили проверить механизм ОСАГО

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

Россияне массово жалуются на проблемы со страховыми компаниями. В чем же дело?

Страховые компании не доплачивают водителям по договорам ОСАГО. Как выяснили «Известия», в этом вопросе будет разбираться Генпрокуратура.

По закону на возмещение при ДТП должно идти не меньше 80% от общей стоимости полисов. А фактически тратится порядка 60%. Экономия страховых компаний приводит к тому, что водители стали отказываются от полисов, несмотря на угрозу штрафа.