В бой идут настоящие мужчины: как росгвардейцы работают в ходе СВО на Украине

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Бойцы ежедневно сражаются за мирное небо над головами тех, кого неонацисты буквально истребляли.

Уверенно противостоять украинским боевикам, которых НАТО все активнее накачивает оружием, нашим войскам помогает высочайший уровень подготовки. Съемочной группе «Известий» удалось попасть на полигон в Донбассе, где проходят тренировки авиации Росгвардии. Пилоты работают на самых опасных участках военной спецоперации — поэтому и условия учений по-настоящему экстремальные. Корреспондент Даниил Левин все покажет.

В кабине — бойцы спецназа. Их задача — среди деревьев и зданий определить координаты заданных целей. Такие тренировки в зоне СВО проходят постоянно!

«Здесь авиация работает на предельно малой высоте. Как в самолете, знаете, небольшое ощущение невесомости. И это очень непривычное чувство!» — заметил журналист.

Оставшиеся на земле военнослужащие учатся корректировать воздушную атаку. Они должны указать на объект, который необходимо поразить. Эти росгвардейцы трудятся на самых опасных участках фронта. Новые знания получают прямо в боевых условиях. Очередная смена на борту!

«Последние приготовления завершены. И вот вертолет поднимается над землей. Конечно, мы далеко от переднего края. Тем не менее, это полноценный боевой взлет. Поэтому максимальная концентрация и осторожность!» — подчеркнул один из военных.

Авиация Росгвардии выполняет не только задачи на передовой, но и транспортирует военнослужащих, эвакуирует пострадавших. В распоряжении все основные модели вертолетов Ми-8, Ми-24, Ми-26.

«Это поистине мужественная профессия. Она требует определенной стойкости, определенных навыков. В первую очередь, это ответственность! Ответственность за себя, за экипаж, который находится в вертолете, за людей, которых мы перевозим», — заметил командир экипажа.

Такие занятия — еще и отличная возможность бойцам спецназа познакомиться, пообщаться с летчиками. Совсем скоро, может, именно этот экипаж окажет товарищам поддержку с воздуха!