Зеленскому предложили переименовать Россию в Московию

Фото: Planet Pix via ZUMA Press

Так соседи хотят «восстановить историческую справедливость», но петиция на сайте украинского президента вряд ли наберет необходимое количество голосов.

На сайте украинского президента Владимира Зеленского появилась интересная петиция, которая предлагает переименовать Россию в Московию.

«Официально переименовать название «Россия» на «Московия». Заменить термин «русский» на «московский», «Российская Федерация» на «Московская Федерация», — написано в обращении к Зеленскому.

Как отметил автор петиции, Россия как страна существует только 301 год, а ее историческим названием была Московия.

«Называя государство Россией, мы легализуем ее ложь и подтверждаем, что согласны с ее версией истории», — написал автор.

Примечательно, что петиция пока набрала меньше 100 голосов из необходимых 25 тысяч. Собирать голоса будут еще 92 дня.

Украина давно задумывается о том, чтобы переименовать Россию. Подобное предложение в 2021 году Владимиру Зеленскому направил Львовский и Ровенский облсоветы, позже идею поддержал и Киевский совет.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленскому предложили перевести украинский алфавит на латиницу.