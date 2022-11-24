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Так киевский режим хочет избавиться от тех, кто любит Россию.

По приказу президента Незалежной Владимира Зеленского в украинскую армию мобилизуют граждан только из русскоязычных областей Украины. Об этом сообщил представитель российских силовых структур в Херсонской области. Источник узнал такие подробности от русских военнослужащих, которые общались с ВСУ.

«По сведениям от наших источников в ВСУ, всеобщая и поголовная мобилизация ведется только в русскоязычных областях Украины — в Николаевской, Днепропетровской, Черкасской», — приводит его слова издание РИА Новости.

Призыв к службе в рядах украинской армии для участия в боевых действиях также проходит и в части Запорожской области, находящейся под контролем Киева. Помимо этого в регионах западной Украины мобилизуют наименьшее число граждан.

Например, в Ивано-Франковске призвано 40 жителей, а во Львове — 30. Отмечается, что так киевский режим собирается уничтожить возможно опасного для него русскоязычного населения на территории юга и востока Украины.

«Режим Зеленского, по указанию своих англосаксонских кураторов, освобождает земли для заселения переселенцами с Западной Украины», — заявил источник.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в правительстве РФ не обсуждали вторую волну мобилизации в России.