Авраам Руссо о переезде на Кубу: «Меня отговорил большой путешественник»

Авраам Руссо рассказал, что чуть не уехал на Кубу навсегда

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Певец считает кубинцев хорошими и добрыми людьми и вел с ними большой проект.

Певец Авраам Руссо чуть не покинул Россию. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru исполнитель рассказал на творческой встрече, посвященной кубинской культуре, в клубе VARVARKA III.

«Меня отговорил один друг. Большой путешественник, который ездил по всему миру. Он сказал: «Лучше не езди туда», — пояснил Руссо.

Селебрити подчеркнул, у него была возможность уехать на Кубу семь или восемь лет назад. Тогда Руссо вел большой проект с кубинскими музыкантами, которые находились в Москве.

«Мы выступали с ними несколько раз. Тогда у меня были планы попасть», — сказала знаменитость.

Собеседник подчеркнул, что кубинцы — хорошие и веселые люди, которым все равно на глобальные вопросы. Часто мужчина встречает их в Майами, у него там друзья. В частности, Руссо хорошо знает супруга американской певицы Гвен Стефани.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сказал Авраам Руссо о покинувших Россию знаменитостях.