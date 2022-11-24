Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Знаменитость не считает себя политиком, поэтому ему чужды дискуссии на подобные темы.

Об уехавших из России артистах в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru высказался певец Авраам Руссо на творческой встрече, посвященной кубинской культуре, в клубе VARVARKA III. Исполнитель выразился достаточно резко, но при этом четко и ясно.

«Мне наплевать на всех!» — обозначил свою позицию Руссо.

Собеседник отметил, сбежавшие звезды сделали свой выбор, добавив, что ничего не имеет против этих людей.

«Я их не знаю. Жизнь — это выбор. Они все так выбрали. Я 25 февраля прилетел в Москву. Если ты живешь в этой стране и любишь ее — живи. Какая разница, кто управляет? Важно, как управляет. Я не политик. Я — артист», — пояснил селебрити.

После начала специальной военной операции на Украине звезды российского шоу-бизнеса разделились на несколько лагерей. Часть знаменитостей осудила действия российских властей и стала поливать грязью соотечественников, покинув страну. Другая половина начала поддерживать мирных жителей Донбасса и бойцов РФ. Нашлись и те, кто решил отмалчиваться по поводу своих политических взглядов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как живут сбежавшие из РФ знаменитости.