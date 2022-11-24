Продюсер Табриз Шахиди назвал самых востребованных звезд на Новый год

Продюсер Шахиди заявил о высоких гонорарах Агутина и SHAMAN в Новый год

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

Новогодняя ночь в этом году будет менее яркой, но такой же красивой и сказочной как и всегда.

Несмотря на отъезд некоторых знаменитостей за рубеж, отечественные компании сохранят традицию о проведении новогодних корпоративов. Об этом заявил продюсер, организатор люксовых мероприятий Табриз Шахиди в интервью с «Деловая газета Взгляд».

«Россиянам не до скучаний по уехавшим звездам. У одной части населения свои проблемы, как и обычно. А та часть населения, а это примерно 3–5% компаний, которые в принципе „корпоративят“ все время, как гуляли, так и будут гулять», — объяснил профессионал.

По словам Шахиди, праздновать наступление Нового года будут не так ярко, как в прошлую новогоднюю ночь. Однако это касается только государственных компаний и учреждений. Частные организации не обязаны сдерживаться, поэтому решение о празднике остается за их руководством.

«Все остальные коммерческие структуры устраивать корпоративы и новогодние огоньки будут, но не исключено, что чуть менее пафосно и не так широко, как несколькими годами ранее», — рассказал организатор люксовых мероприятий.

В том числе продюсер назвал имена самых востребованных звезд в этом декабре. Из них: Леонид Агутин, группа «Руки Вверх», певица Zivert, исполнитель SHAMAN, рэпер Баста, певицы Полина Гагарина и Елена Темникова, в том числе группа «Иванушки International».

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