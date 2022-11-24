Костя Цзю о воспитании патриотизма в детях: «Он должен быть в крови»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Natalya Loginova; 5-tv.ru

Спортсмен побеждал благодаря выдержке и холодному расчету, несмотря на то, что физически не был приспособлен для бокса. Выступать за Родину — всегда было честью.

О чувстве патриотизма в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал российский боксер, абсолютный чемпион мира среди профессионалов Константин Цзю на творческой встрече, посвященной кубинской культуре, в клубе VARVARKA III.

«Тут может и то, и то быть. Он должен быть в крови. В зависимости от того, в какой семье он воспитывается. Очень сильное воспитание идет от родителей», — сказал спортсмен, отвечая на вопрос о воспитании патриотических чувств у детей.

Константин Цзю — трехкратный чемпион СССР, двукратный чемпион Европы по боксу. В борьбе за звание чемпиона мира победил 14 боксеров. Является заслуженным мастером спорта СССР. Отмечается, что будущая звезда спорта был мало приспособлен для бокса, но при этом брал умом и характером. Позже его прозвали «Гром из-под земли». Константин Борисович — боец, который побеждал благодаря холодному расчету и железной выдержке.

Ранее 5-tv.ru писал о том, с каким талисманом готов расстаться Костя Цзю.