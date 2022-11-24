Первый признак надвигающейся катастрофы: к чему ведут бунты студентов в Европе

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Пришедший в Европу экономический кризис имеет несколько вариантов исхода. И счастливого финала среди них нет.

В условиях жесткого кризиса среди наиболее пострадавших слоев населения оказались европейские студенты. Так, в Брюсселе тысячи молодых людей подняли голодный бунт: цены выросли настолько, что не хватает денег даже на еду. И похоже, это лишь первое из десятков подобных восстаний по всей Европе. Александр Тузиков расскажет о надвигающейся катастрофе.

В Брюсселе — голодный бунт студентов. Митинговать они пришли прямо к зданию мэрии.

«Мы просим не так много: обеспечить, чтобы каждый из нас гарантированно мог поесть хотя бы одно горячее блюдо в день. У многих из нас даже на обед раз в день денег не хватает», — делится глава студкомитета одного из европейских вузов Эмила Оксаж.

Кроме недоедания студенты местного университета страдают от холода. За отопление даже в общежитиях платить обязаны сами учащиеся, а денег на это у них нет.

«Мы просто отрубили отопление в общежитиях, потому что платить нечем. Чтобы есть, приходиться подрабатывать, учиться уже не получается!» — заявил студент Натан Ананьяс.

Студенческий кризис настиг и Великобританию. Власти провели опрос среди учащихся. И оказалось, что треть студентов прогуливают лекции, чтобы сэкономить на транспорте.

«Более девяти из десяти студентов (91%), принявших участие в опросе, заявили, что их беспокоит стоимость жизни, а 45% заявили, что их психическое здоровье ухудшилось», — приводит неутешительную статистику The Guardian.

А студенты во Франции уже готовы устроить новую революцию. Пока на повышение стипендий им срочно выделили десять миллионов евро, чтобы помочь «пережить зиму». Эта сумма рассчитана на 1,5 миллиона человек. То есть меньше десяти евро на руки.

«В какой-то момент эта проблема становится центральной для существования государства. Потому что, когда французы недоедают, не могут накормить детей, встает вопрос человеческого достоинства», — уверен профессор истории Кевин Боссюэ.

Эксперты уже заговорили о том, что структура европейского общества стала резко меняться. Воплощается «теория золотого миллиарда», сформулированная еще в 70-е годы прошлого века.

«Кризис дал мощнейший импульс к росту социального неравенства. Маленькая прослойка уже богатых сделалась в этом году несравненно богаче, а вот те, кого мы привыкли считать средним классом, стремительно беднеют», — отметил директор Института развития политической мысли Фредерик Дюран.

Большинство работающих французов и пенсионеры не так уязвимы, как студенты, но лишения на себе ощущают не меньше. Не каждый из них теперь может позволить себе поход в обычный супермаркет. Во Франции стали открываться точки покупок вскладчину: сдаешь деньги, сам ищешь поставщиков, покупаешь оптом, а потом каждый забирает сколько ему нужно.

Но даже со всей этой экономией качество жизни падает. А новый раунд повышения цен и тарифов как всегда, грядет аккурат после Нового года.