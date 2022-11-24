«Пока живу»: Наталья Фриске после родов рискует повторить судьбу знаменитой сестры

Фото: Instagram* / friske_natalia

Вскоре после появления на свет сына певице Жанне Фриске диагностировали рак, от которого она скончалась спустя два года. Теперь мамой стала и ее сестра Наталья.

Младшая сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья пожаловалась на свое состояние после рождения первого ребенка. 36-летняя звезда не может сбросить вес, так как банально не успевает посещать спортивный зал и уделять время приготовлению полезной и некалорийной пищи. Сейчас она примерно в той же форме, что и во время беременности.

Известно, что вскоре после появления на свет сына Платона Жанна Фриске узнала, что больна раком мозга. Через два года она умерла. Как пишет dni.ru, возможно, из-за этого Наталья не рассказывала о своем интересном положении очень долго — боялась разговоров и плохих ожиданий. После новости о пополнении фанаты обеспокоились здоровьем мамы. Некоторые указывали, что метод ЭКО (Фриске зачала, а теперь и воспитывает дочь без мужчины. — Прим. ред) увеличивает риск онкологии.

Ничто не пугало Наталью Фриске на пути к долгожданному материнству. Мечта исполнилась, девочка Луна стала любимицей звездной семьи. Мама не спешит возвращаться к плотному графику работы, отказывается нанять няню, проводит много времени с наследницей, наслаждаясь новой ролью. Но не все планы сбываются без сучка, без задоринки.

«Я скинула до беременного веса. 73-74 на весах сейчас. Пока затормозился вес. Немножко мне тяжело, конечно, но ничего, скоро скину до идеала своего… Поэтому пока живу в таком весе», — поделилась Фриске.

Сходство между сестрами не заканчивается на внешности: они обе рожали при помощи метода ЭКО, обе имеют предрасположенность к серьезному заболеванию, обе родили приблизительно в одном возрасте. И именно роды при помощи ЭКО могут повести Наталью Фриске по пути старшей сестры.

Жанна Фриске ушла из жизни семь лет назад. Поле трагедии ее семья утонула в скандалах — родители рассорились с бойфрендом звезды Дмитрием Шепелевым, тот в свою очередь запретил им видеться с внуком. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сейчас выглядит и чем занимается сын певицы Платон.

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