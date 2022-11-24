«Поистине мужественная профессия»: как авиация Росгвардии работает в зоне СВО

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Авиационное подразделение Росгвардии работает и в тылу, и на передовой. И их помощь неоценима.

Уверенно противостоять украинским боевикам, которых НАТО все активнее накачивает оружием, нашим войскам помогает высочайший уровень подготовки. Съемочной группе «Известий» удалось попасть на полигон в Донбассе, где проходят тренировки авиации Росгвардии. Пилоты работают на самых опасных участках военной спецоперации — поэтому и условия учений по-настоящему экстремальные. Даниил Левин все покажет.

Летчики Росгвардии закладывают один вираж за другим. В кабине — бойцы спецназа. Их задача — среди деревьев и зданий определить координаты заданных целей. Такие тренировки в зоне СВО проходят постоянно!

«Здесь авиация работает на предельно малой высоте. Как в самолете, знаете, небольшое ощущение невесомости. И это очень непривычное чувство!» — комментирует военкор.

Оставшиеся на земле военнослужащие учатся корректировать воздушную атаку. Они должны указать на объект, который необходимо поразить.

Авианаводчики на передовой отвечают за точную работу экипажа. В бою все непредсказуемо.

«При работе авиации наводчик уже связывается с пилотами, дает координаты. Либо при осложнении обстановки, еще каких-то моментах он координирует, дает им указания либо целеуказания уже непосредственно, если что-то поменялось», — объяснил командир группы отряда спецназначения Росгвардии.

Эти росгвардейцы трудятся на самых опасных участках фронта. Новые знания получают прямо в боевых условиях. Очередная смена на борту.

Последние приготовления завершены. И вот вертолет поднимается над землей. Конечно, мы далеко от переднего края. Но тем не менее, это полноценный боевой взлет, поэтому — максимальная концентрация и осторожность.

Авиация Росгвардии выполняет не только задачи на передовой, но и транспортирует военнослужащих, эвакуирует пострадавших. В распоряжении все основные модели вертолетов: «Ми-8», «Ми-24», «Ми-26»

«Это поистине мужественная профессия! Она требует определенной стойкости, определенных навыков. В первую очередь, это ответственность. Ответственность за себя, за экипаж, который находится в вертолете, за людей, которых мы перевозим», — рассказал командир вертолета авиации Росгвардии.

Такие занятия — еще и отличная возможность бойцам спецназа познакомиться, пообщаться с летчиками. Совсем скоро, может, именно этот экипаж окажет товарищам поддержку с воздуха.