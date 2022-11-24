Очистите свой разум: китайский совет дня на четверг, 24 ноября

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Энергии в этот день слишком сильны и хаотичны, чтобы позволять им вмешиваться в важные дела.

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 24 ноября?

Четверг по бацзы — день отдыха. Энергии дня слишком агрессивны и противоречивы, чтобы заниматься важными делами. Эмоции могут зашкаливать, планы срываться, люди подводить. Лучшее решение — не провоцировать ситуации и на один день притормозить активность.

Совет дня: проведите день в максимально возможном уединении, подальше от людей. И обязательно пару часов уделите пешим прогулкам. Подойдет любая локация — и парк, и набережная и просто дорога от работы до дома.

Предостережение дня: не планируйте на четверг важные дела, от которых может зависеть ваше будущее. Не подавайте судебных исков, не начинайте строительство, не подписывайте контрактов и не устраивайте свадьбу.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.