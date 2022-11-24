Нашли «миллион альпак»? Джонни Депп может вернуться к роли капитана Джека Воробья

Фото: www.globallookpress.com / Disney Enterprises

В сети опубликован список актеров, выбранных для проекта. Предыдущая лента вышла на экраны в 2017 году.

Американский актер Джонни Депп, возможно, снова предстанет перед фанатами в образе капитана Джека Воробья. Издание The Sun со ссылкой на инсайдеров сообщило о подготовке к съемкам шестого фильма из мегапопулярной серии. На портале IMDB (Свободно редактируемая база данных о кино. — Прим. ред.) появился состав артистов, задействованных в проекте, который, ожидаемо, возглавил Депп. Отмечается что знаменитая фамилия фигурирует также в списке технического персонала картины.

Зрители увидели последний эпизод из жизни харизматичного Джека Воробья «Пираты Карибского моря: мертвецы не рассказывают сказки» в 2017 году. Новая серия, по информации источников, носит рабочее название «День в море» (A Day At The Sea). Начало съемок ожидается в феврале в Великобритании. Сообщается также, что режиссер для картины еще не выбран, а исполнительным продюсером станет Брюс Хендрикс — он создавал первые три фильма.

«Все находится в начальной стадии, и у проекта, который называется „День на море“, пока нет режиссера… Ожидается, что Джонни проведет пробную съемку в начале февраля, прежде чем производство будет полностью запущено… Все остальные детали держатся под замком. Весь проект окутан тайной, и Disney хочет держать все в секрете, насколько это возможно», — говорят инсайдеры.

Пять предыдущих серий франшизы принесли авторам 4,1 миллиарда долларов в мировом прокате. Депп, по данным журналистов, заработал своей пиратской ролью 240 миллионов долларов. Съемки в шестом фильме были под вопросом. В первую очередь потому что над ним нависло обвинение в домашнем насилии со стороны экс-супруги Эмбер Херд. Однако этим летом артист смог выдохнуть — по результатам длительных прений он не просто оправдался, но и взыскал с бывшей 15 миллионов за клевету.

Стоит отметить, что на одном из заседаний обсуждался финансовый эквивалент репутационного ущерба, что нанес иск Херд Джонни Деппу. От звезды отказались многие рекламные и кинокомпании. Сам актер сказал тогда, что не вернется к роли капитана Джека Воробья «даже если Disney придет к нему с 300 миллионами долларов и миллионом альпак». Кроме того, ни одного официального заявления о продолжении франшизы студия не делала, не намекала даже на подобные планы в медиапространстве. Также в интервью Vanity Fair актриса Марго Робби отмечала, что Disney отказалась выпускать спин-офф «Пиратов» с преимущественно женскими персонажами.

Ранее 5-tv.ru писал о невезении Эмбер Херд в отношениях с мужчинами. Один кавалер из прошлой жизни не был признан тираном, а второй, как полагают пользователи сети, лишил ее аккаунта в Twitter. Аккаунт актрисы был деактивирован после того как миллиардер Илон Маск купил социальную сеть.