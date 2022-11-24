Мир на нефтяной игле: к чему приведет введение потолка цен на топливо из РФ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Stefan Klein; © РИА Новости / Виталий Белоусов; 5-tv.ru

США и их партнеры в Европе объявили о готовности установить предельную стоимость российского черного золота.

Россия как экспортер нефти ощутит некоторые издержки установленного потолка стоимости барреля, но в течение месяца-двух приспособится к новым санкционным условиям, и в целом не понесет значительных потерь. Такое мнение в эксклюзивном интервью 5-tv.ru высказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков, комментируя объявленную готовность США и их партнеров ввести потолок цен на черное золото из РФ.

Как отметил экономист, впервые Штаты сообщили о своем плане еще весной. В апреле они запретили импорт российской нефти, нефтепродуктов, газа, угля — преследовали цель максимально ограничить возможность заработка для России. Предполагали, что в тех, весенних, рамках экономика страны быстро развалится и, соответственно, поменяется ее внешняя политика. Но вскоре стало ясно — этого не произойдет.

«Россия с одной стороны начинает отправлять углеводороды на альтернативные рынки, а с другой стороны частично сокращать экспорт. Но когда она частично сокращает экспорт, в частности нефти, это приводит к усугублению дефицита, который присутствует на мировом рынке. Цены растут, и в итоге каждый баррель, который Россия сейчас экспортирует, например, в Азию, она экспортирует дороже и суммарно зарабатывает столько же, сколько и до введения американского эмбарго», — пояснил эксперт.

Странам-импортерам — и США, и Евросоюзу — приходится теперь тратить больше, потому что нефть подорожала на всем мировом рынке, нарастают темпы инфляции… Смекнули, что запрещать России что-либо экспортировать все же не стоит, наоборот — надо позволить ей снова насытить мировой рынок нефти и стабилизировать цены. Чтобы государство при этом не зарабатывало, был придуман этот потолок цен. Но и тут снова пришлось идти на уступки, чтобы самим не пострадать еще больше.

«Сам потолок изначально обсуждался на уровне 40 долларов (за баррель — Прим. ред.), сейчас обсуждается 65-70. Сначала говорили, сейчас введем, теперь говорят, даже в 2023 году не сразу его введут. Начали давать исключения, Японии, например. Потому что Россия говорит, что если кто-то из покупателей попытается перейти на потолок цены, мы не будем поставлять. А если не найдем альтернативного покупателя, придется сокращать экспорт, а значит опять поднимутся цены. Этого ни США, ни Европа не хотят», — сказал экономист.

Не крах экономики, а реорганизация торговых путей

В метаниях между первоначальной бравадой и суровой действительностью авторы санкций пытаются извернуться до хруста в суставах. И санкции надо принять, потому что уже заявили о них на весь мир, и сделать их мягкими, чтобы не узнать, что такое зима без отопления. Это все еще действия против Москвы, но куда более осторожные, чем в самом первом плане. И это определенным образом действительно ограничит РФ в торговле, заставит разрабатывать новые пути. Но не более.

«Нам надо будет искать достаточное количество танкеров, чтобы перевозить это все, чтобы эти танкеры не отчитывались перед западными санкционными регуляторами. Нам нужно будет самим страховать перевозки. Да, это дополнительные проблемы, издержки, но это не смертельно для российского экспорта нефти», — добавил Юшков.

Эмбарго Евросоюза на нефть из РФ и введение предельной стоимости барреля были запланированы на 5 декабря текущего года. По самым пессимистичным оценкам экспертов, последствием станет сокращение экспорта на миллион баррелей в сутки. Но даже такой урон не выбьет из колеи надолго. В течение месяца-двух Москва будет подбирать новых покупателей топлива и организовывать флот, а потом просто продолжит вести оборот в актуальных условиях. Кроме того, снизятся доходы бюджета, в будущем придется сжимать и расходы.

«Это, скорее, вопрос, сколько Россия заработает как государство на протяжении 2022 года, 2023-го. Внутренний рынок у нас в любом случае заполнен, там дефицита нет, все работает нормально», — заключил Юшков.

Предупреждение Кремля об отказе поставлять топливо после введения потолка цен не все восприняли всерьез. Или делают вид, что не восприняли, так как перекрыли себе все пути к отступлению. Так, госсекретарь США Энтони Блинкен публично «успокаивает» партнеров, мол, да продадут они нам нефть, никуда не денутся. Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему на эту двойную ложь не купится Москва и что будет с РФ после 5 декабря.